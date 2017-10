Witte Huis stopt subsidies voor Obamacare

President Donald Trump stopt met het betalen van subsidies aan zorgverzekeraars zodat die de kosten van Obamacare kunnen drukken. Deze maatregel van het Witte Huis heeft geleid tot felle kritiek van de Democraten.

De verklaring van het Witte Huis zegt, op advies van het ministerie van Justitie, dat het ministerie van Gezondheid heeft vastgesteld dat er geen verplichting is voor het betalen van subsidies aan zorgverzekeraars onder de bepalingen van Obamacare. Deze subsidies krijgen de zorgverzekeraars om de kosten te dekken voor het verzekeren van minima die vallen onder de zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare.

Trump wil Obamacare al vanaf het begin van zijn presidentschap afschaffen. Het is de president een doorn in het oog dat zijn Republikeinse partijgenoten er niet in slagen de zorghervorming van Obama in te trekken.