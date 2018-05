Witte Huis: Schuld voor doden ligt bij Hamas

Hamas is verantwoordelijk voor het geweld dat in Gaza maandag is uitgebarsten en dat heeft geleid tot tientallen doden, aldus het Witte Huis.

„We zijn ons bewust van de berichten over aanhoudend geweld in Gaza vandaag”, zei woordvoerder Raj Shah van het Witte Huis. „De verantwoordelijkheid voor deze tragische sterfgevallen berust volledig bij Hamas. Hamas lokt deze reactie opzettelijk uit.”

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk riepen de Israëlische autoriteiten op tot terughoudendheid. „Frankrijk doet opnieuw een beroep op de Israëlische autoriteiten om onderscheidingsvermogen en terughoudendheid bij het gebruik van geweld, dat strikt proportioneel moet zijn”, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, noemde de escalatie van maandag het „heel aangrijpend.” „Ik roep beide kanten op tot zelfbeheersing, want het is dramatisch hoe mensen daar steeds weer de dood vinden”, aldus Blok.

Over het Israëlische optreden zei de minister dat er situaties zijn waarin het gerechtvaardigd is voor een land om geweld te gebruiken. „Maar er zijn wel heel veel doden gevallen vandaag.”