Witte Huis onderbreekt persbijeenkomsten over coronavirus

Het Witte Huis heeft de dagelijkse persbijeenkomsten over het coronavirus onderbroken. Het is de bedoeling dat de briefings later deze week worden hervat, nu de focus verschuift naar een heropening van de economie. Dat maakte een woordvoerder bekend.

De stap komt na een paar tumultueuze dagen door een uitlating van president Donald Trump op zo’n coronabriefing vorige week. Hij vroeg zich toen af of het injecteren van desinfecterende middelen mogelijk zou kunnen helpen tegen het coronavirus. Na felle kritiek van artsen, experts en fabrikanten zei hij dat de opmerking sarcastisch was bedoeld.

De briefings duurden vaak twee uur en werden rechtstreeks uitgezonden door Amerikaanse media. Ze ontwikkelden zich steeds meer tot een platform voor Trump om eigen theorieën over het virus te uiten en zijn politieke vijanden aan te vallen. Dit weekeind haalde Trump nog uit naar media die zouden weigeren na een briefing „de waarheid of feiten accuraat te rapporteren.”