Witte Huis: noodtoestand in Louisiana

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in de zuidelijke staat Louisiana. Daardoor kunnen federale instanties de lokale autoriteiten te hulp komen bij het bestrijden van de overlast die orkaan Harvey met zich meebrengt.

Het besluit van de president geeft de federale hulporganisatie FEMA groen licht om de rampenbestrijdingsinspanningen te coördineren, aldus het Witte Huis in een verklaring. Trump stelde vrijdag ook al federale hulp beschikbaar aan de staat Texas, dat zwaar is getroffen door de storm.

Volgens de lokale krant Times-Picayune had gouverneur John Bel Edwards van Louisiana de president zondag gevraagd om meerdere districten in zijn staat uit te roepen tot rampgebieden. Edwards zei in een verklaring te rekenen op forse schade als gevolg van het noodweer.