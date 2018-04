Witte Huis: nog geen tijdschema Syrië-actie

Het Witte Huis heeft woensdag bekendgemaakt dat president Donald Trump nog geen tijdschema heeft klaarliggen voor een aanval op Syrische doelen als vergelding voor het gebruik van chemische wapens door het regeringsleger. Woordvoerster Sarah Sanders zei dat Trump, die via Twitter de Russen waarschuwde dat de „raketten eraan komen”, een aantal opties heeft en niet alleen militaire.

Volgens Sanders zijn alle mogelijkheden nog open en is Trump bezig af te wegen wat de beste is. Hij is er nog steeds van overtuigd dat Syrië en Rusland verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval en ontkent dat hij met zijn tweets een probleem heeft gecreëerd.

De Britse premier Theresa May heeft onderzeeërs naar een plek gestuurd vanwaar ze Syrië kunnen bereiken met Tomahawk-kruisraketten. Dat beweert de Daily Telegraph. Een vergeldingsaanval zou donderdagnacht kunnen beginnen. May heeft volgens de krant nog niet definitief besloten of ze meedoet aan de voorgenomen acties door de Verenigde Staten en Frankrijk maar wil ze snel kunnen reageren. Donderdag vergadert haar kabinet over de kwestie. Volgens de BBC vindt May het niet nodig het parlement om goedkeuring te vragen voor eventuele legerinzet.