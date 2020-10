Witte Huis noemt 206 personen die donderdag in buurt Trump waren

Het Witte Huis heeft de gezondheidsautoriteiten in New Jersey een lijst geven met de namen van 206 personen die donderdag aanwezig zijn geweest bij fondsenwervingsacties van Donald Trump in Bedminster. Enkele uren later werd bekend dat de Amerikaanse president besmet was geraakt met het coronavirus.

Het departement van Volksgezondheid van de deelstaat heeft contact opgenomen met de genoemde mensen en hen aangeraden goed op te letten op eventuele ziekteverschijnselen. Hun is geadviseerd in quarantaine te gaan als ze echt dicht in de buurt zijn geweest van Trump en leden van diens staf. New Jersey doet ook navraag bij medewerkers van Trumps golfcomplex in Bedminster.