Witte Huis neemt temperatuur op van mensen rond Trump en Pence

Het Witte Huis gaat als voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus de temperatuur opnemen van alle mensen die in nauw contact komen met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence. Dat maakte een woordvoerder zaterdag bekend.

De maatregel werd zaterdag meteen toegepast bij een persconferentie van Pence op het Witte Huis. Journalisten kregen daar een thermometer tegen het voorhoofd. Een verslaggever werd daarop de toegang ontzegd.

Trump is nog niet getest op het longvirus. Volgens de arts van het Witte Huis is hij tot nu tot toe met twee mensen in contact geweest die besmet zijn. Een daarvan was een communicatiemedewerker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.