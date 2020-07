Witte Huis na hack: Trump blijft gewoon op Twitter

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan afscheid te nemen van Twitter, ondanks de grote hack bij de berichtendienst. „De president blijft op Twitter”, benadrukte een woordvoerster van het Witte Huis. „Zijn account was veilig en is niet gecompromitteerd tijdens deze aanvallen.”

De hack bij Twitter heeft geleid tot veel onrust. Hackers konden daar de accounts overnemen van grote bedrijven en Amerikaanse sterren, miljardairs en politici. Het ging onder meer om de account van de Democratische rivaal van Trump, oud-vicepresident Joe Biden. Ook diens voormalige politieke baas Barack Obama is getroffen.

Onder de naam van die prominenten verschenen verzoeken om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening om meer bitcoins terug te krijgen. Dat verzoek verscheen niet op de Twitterpagina van Trump, die op zijn persoonlijke account ruim 83 miljoen volgers heeft. De president staat bekend als een gretig twitteraar.