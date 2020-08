Witte Huis: mogelijke vergiftiging Navalni is zorgwekkende zaak

De nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Robert O’Brien, zegt dat het Witte Huis „zeer bezorgd” is over de mogelijke vergiftiging van Alexej Navalni. O’Brien zei ook dat de zaak gevolgen kan hebben voor de Amerikaans-Russische betrekkingen.

„Navalni is een zeer moedig man en een zeer moedig politicus. We zijn bij hem en zijn familie in onze gedachten en gebeden. Het is een verontrustende zaak en als de Russische machthebbers hier achter zitten is dat iets dat we zullen meenemen in de manier waarop we met de Rusland omgaan,” zei O’Brien in een interview op Fox News.

Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksej Navalni werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd. Via sociale media zijn beelden verspreid waarop Navalni kermt van de pijn in een vliegtuig. Het toestel maakte daarom een noodlanding in de Russische stad.