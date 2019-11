‘Witte Huis mogelijk afgegrendeld om vogels’

De Amerikaanse autoriteiten tasten nog in het duister over de schending van het luchtruim die leidde tot het afgrendelen van het Witte Huis. Het gaat mogelijk om een drone, een verstoring in de atmosfeer of een zwerm vogels, zegt een defensiefunctionaris tegen CNN.

De autoriteiten in de hoofdstad sloegen dinsdag groot alarm toen een mysterieuze „blob” opdook op de radar. Het leek in eerste instantie te gaan om een vliegtuig dat het luchtruim binnendrong. Gevechtsvliegtuigen en helikopters namen poolshoogte en bij het Capitool en het Witte Huis werden veiligheidsmaatregelen genomen.

Die maatregelen konden korte tijd later weer worden ingetrokken. Het bleef echter onduidelijk wat voor object opdook op de radar. Helikopters van de kustwacht vonden niets gevaarlijks. Wel maakte een gevechtspiloot melding van een zwerm vogels. De autoriteiten hebben ook nog op de grond gezocht naar een mogelijke drone.