Witte Huis moet CNN-journalist weer toelaten

Het Witte Huis moet CNN-verslaggever Jim Acosta voorlopig zijn accreditatie teruggeven. Het gaat om een voorlopig besluit van de rechter, die volgens CNN later pas een definitieve uitspraak doet in de zaak.

De toegang van Acosta tot het Witte Huis was aan banden gelegd na een incident op een persconferentie van president Trump. Daar weigerde de journalist zijn microfoon af te geven aan een medewerkster. Het Witte Huis trok vervolgens de accreditatie in die de CNN-verslaggever ongehinderde toegang gaf tot persconferenties. Trump moet weinig hebben van CNN, die hij geregeld beschuldigt van het verspreiden van nepnieuws over zijn beleid.

