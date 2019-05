„Witte Huis liet naam schip McCain afdekken”

Het Witte Huis heeft de Amerikaanse marine bevolen de naam af te dekken van een oorlogsschip dat vernoemd is naar de vorig jaar overleden senator John McCain. Het Witte Huis gaf de richtlijn uit: "USS John McCain moet uit het zicht zijn", schrijft de Wall Street Journal.

Het oorlogsschip USS John McCain lag aangemeerd in Japan tijdens het bezoek van president Donald Trump aan het land deze week. Het ministerie van Defensie kreeg allerlei instructies voor de juiste landingsplaatsen voor helikopters en de voorbereiding van een optreden van Trump op een ander marineschip, waar hij een rede hield.

Het Witte Huis weigerde vragen te beantwoorden over de reden van de richtlijn of van wie die kwam. Trump schreef op Twitter dat hij "niet geïnformeerd was en niets afwist" wat met het marineschip te maken heeft.

John McCain, bij leven partijgenoot van Trump, wordt in de VS als een oorlogsheld beschouwd vanwege zijn gevangenschap in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. Maar lag regelmatig overhoop met Trump en steunde niet al zijn plannen. De president heeft zich voor en na de dood van McCain meermalen negatief uitgelaten over de senator.