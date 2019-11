Het Witte Huis is dinsdag korte tijd afgegrendeld geweest. Amerikaanse media berichten dat alarm was geslagen over een schending van het luchtruim.

Een nog onbekend toestel zou zonder toestemming het luchtruim zijn binnengevlogen bij de Amerikaanse hoofdstad. Daarom zouden uit voorzorg ook gevechtstoestellen zijn opgestegen. De zogeheten „lockdown” van het Witte Huis is inmiddels weer opgeheven. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen.