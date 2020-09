Witte Huis in de tegenaanval na rel over gesneuvelde militairen

Het Witte Huis probeert te voorkomen dat een rel over vermeende uitspraken van president Donald Trump over gesneuvelde militairen de verkiezingscampagne gaat domineren. Trump heeft gedode soldaten volgens een artikel omschreven als „sukkels” en „losers”. Zelf spreekt hij dat tegen.

Trump zou de gewraakte uitspraken in 2018 hebben gedaan tijdens een reis naar Frankrijk. Hij had daar naar een begraafplaats moeten gaan waar Amerikanen liggen begraven die zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat bezoek ging uiteindelijk niet door, volgens bronnen van het tijdschrift The Atlantic omdat de president vreesde dat de regen zijn haar zou ruïneren en omdat hij het bezoek niet belangrijk vond. Hij zou zich ook laatdunkend over de gevallenen hebben uitgelaten.

Tegenstanders van de president grijpen het artikel aan om hem af te schilderen als iemand die niet is begaan met militairen. Het anti-Trump-kamp wijst volgens The New York Times in televisie-optredens, verklaringen en advertenties op de vermeende uitspraken. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden noemde die walgelijk en on-Amerikaans. Biden zei dat zijn overleden zoon, die voor de strijdkrachten in Irak zat, geen sukkel was.

De kwestie ligt extra gevoelig omdat Trump zich opwerpt als een president die vierkant achter het leger staat. Het Witte Huis doet dan ook verwoede pogingen om de geest weer in de fles te krijgen. Een hoge functionaris zei tegen The Washington Post dat snel wordt opgetreden om te voorkomen dat de rel „een grote kwestie wordt” in de aanloop naar de verkiezingen in november. Meerdere topfunctionarissen verklaarden dat ze zich niet herkennen in het kritische artikel.

Naaste medewerkers van Trump zeggen dat de president heeft laten zien dat het welzijn van militairen wel degelijk belangrijk voor hem is. De woordvoerster van het Witte Huis noemde het artikel van The Atlantic bovendien „propaganda” waarin „vier laffe anonieme bronnen die waarschijnlijk niet eens bestaan” worden opgevoerd. Ook Trump houdt vol dat het bericht niet klopt. „Het is een hoax”, reageerde hij. „Net als Rusland, Rusland, Rusland.”