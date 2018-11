Witte Huis doet CNN-verslaggever in de ban

Het Witte Huis heeft de accreditatie van CNN-verslaggever Jim Acosta ingetrokken. Dit maakte Sarah Huckabee Sanders, de perssecretaris van president Donald Trump, woensdagavond bekend. Tijdens een persconferentie eerder op de dag over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen kwamen Trump en Acosta hard in botsing, toen Acosta vragen stelde over Trumps opmerkingen over immigranten tijdens de verkiezingscampagne.

Toen Trump zei dat hij genoeg had van de vragen, probeerde een medewerkster van het Witte Huis de CNN-verslaggever de microfoon af te pakken. Huckabee Sanders noemde het „absoluut onacceptabel” dat Acosta daarbij „een jonge vrouw die gewoon probeert haar werk te doen als een stagiaire van het Witte Huis” met zijn handen aanraakte.

CNN stelt in een verklaring dat de beschuldigingen van de perschef „frauduleus” zijn en dat de voortdurende aanvallen van de president op de pers te ver gaan. „Deze ongekende beslissing is een bedreiging van onze democratie en het land verdient beter”, aldus de omroep, die zegt achter zijn verslaggever te blijven staan.