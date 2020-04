Witte Huis boos op media na rel over desinfecterende middelen

$lead

Het Witte Huis heeft uitgehaald naar de media nadat ophef was ontstaan over opmerkingen van president Donald Trump. Die had zich uitgesproken over het gebruik van desinfecterende middelen tegen het coronavirus.

Trump wierp tijdens een persconferentie de vraag op of dergelijke middelen te gebruiken zijn om het coronavirus in het lichaam te bestrijden. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Het Witte Huis zegt dat de media Trump in een kwaad daglicht proberen te stellen. „Laat het maar aan de media over om uitspraken van president Trump uit hun context te halen en met negatieve koppen te komen”, reageerde een woordvoerster.

„President Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat Amerikanen moeten overleggen met hun artsen over coronabehandelingen”, stelde de zegsvrouw in een verklaring. „Dat benadrukte hij ook weer tijdens de briefing van gisteren.”

Trump had verwezen naar een studie waaruit naar voren kwam dat het virus binnen enkele minuten wordt gedood door gebruik van een desinfectiemiddel als bleekmiddel. „Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, reageerde Trump. „Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Trump kan zich beter van medische adviezen onthouden