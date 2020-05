Witte Huis blokkeert verhoor Fauci door Congres

Medisch topadviseur Anthony Fauci zal volgende week niet getuigen voor een commissie van het Amerikaanse Congres die onderzoekt hoe de regering van president Trump de pandemie te lijf gaat. In een verklaring laat het Witte Huis vrijdag weten het „contraproductief” te vinden om individuen die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus te laten getuigen.

Het Witte Huis komt met de verklaring nadat een woordvoerder van de commissie eerder liet weten van regeringsambtenaren te hebben gehoord dat Fauci niet zou mogen komen.

„Terwijl de Trump-regering haar reactie op Covid-19 voortzet, inclusief het openen van Amerika en het versnellen van de ontwikkeling van een vaccin, is het contraproductief om juist die mensen die betrokken zijn bij deze acties te laten verschijnen tijdens congreshoorzittingen”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. „We zijn vastbesloten samen te werken met het Congres om op het juiste moment een getuigenis af te leggen.”

Fauci zou 6 mei moeten verschijnen tijdens een hoorzitting. Hij is de directeur het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en geldt als één van de voornaamste adviseurs van Trump in de coronacrisis.