Witte Huis biedt geen baanzekerheid

President Donald Trump blijft reorganiseren. Hij haalde voormalige campagnefunctionarissen terug, huurde advocaten om te werken aan het Rusland-onderzoek en laat volgens de Wall Street Journal zijn tweets nu monitoren door adviseurs in het Witte Huis. Dat daar geen baanzekerheid bestaat, is na ruim zes maanden volstrekt duidelijk.

Het vertrek van Anthony Scaramucci als communicatiedirecteur, na een dienstverband van welgeteld tien dagen, is de laatste in de reeks personeelswisselingen. Die begon al vlak na de entree van Trump met het vertrek van Patrick Kennedy. Deze was volgens de Washington Post wel genegen staatssecretaris Management te blijven op Buitenlandse Zaken maar zag de samenwerking met Rex Tillerson toch niet zitten. Dezelfde dag vertrokken ook zijn collega’s Joyce Anne Barr, Michele Bond en Gentry O. Smith, waardoor het departement een groot deel van zijn meest ervaren staf kwijtraakte.

Het bleef daar niet bij. Een overzicht van de bekendste gevallen:

- Sally Yates, 30 januari ontslagen als waarnemend minister van Justitie. Trump schoof haar terzijde omdat ze het departement opdracht gaf het presidentieel inreisverbod voor immigranten en vluchtelingen uit zeven overwegend islamitische landen niet tegenover de rechter te verdedigen. Het Witte Huis noemde dat verraad.

- Michael Flynn, 14 februari ontslagen als nationale veiligheidsadviseur. Flynn vloog nadat Trump hem nog enkele weken de hand boven het hoofd had gehouden toch de laan uit, nadat bekend was geworden dat hij tegenover vicepresident Mike Pence had gelogen over de reikwijdte en inhoud van zijn geheim overleg met Russische officials.

- Craig Deare, 17 februari ontslagen als directeur van de nationale veiligheidsraad voor het westelijk halfrond. Deare moet volgens Politico het veld ruimen na scherpe kritiek op Trump en Steve Bannon tijdens een privébijeenkomst.

- Preet Bharara, 11 maart ontslagen als federaal aanklager voor het zuidelijk district van New York. Minister van Justitie Jeff Sessions vroeg de 46 federale aanklagers die nog door Obama waren aangesteld plaats te maken. Bharara, een erkend corruptiebestrijder en goed thuis op Wall Street, weigerde. Vlak daarna werd hij gedwongen te vertrekken.

- James Comey, 9 mei ontslagen als FBI-directeur. Een van de meest verrassende en controversiële besluiten van Trump. Trump vertelde volgens de New York Times tegen Russische diplomaten dat hij ‘mafkees’ Comey had ontslagen om de druk van het Rusland-onderzoek af te halen. De president liet officieel weten dat hij Comey niet langer in staat achtte de FBI te leiden.

- Michael Dubke, biedt 18 mei ontslag aan als communicatiedirecteur Witte Huis, maar blijft aan tot na de eerste buitenlandse reis van Trump. Volgens Politico is dat een aanwijzing dat er meer wisselingen van de wacht aankomen.

- Sean Spicer, biedt 21 juli zijn ontslag aan. Is het naar verluidt niet eens met de aanstelling van Anthony Scaramucci als opvolger van Dubke.

- Reince Priebus, stapt 28 juli op als stafchef Witte Huis. Priebus, een vriend en bondgenoot van Spicer, is daags te voren door Scaramucci bij CNN en in The New Yorker afgeserveerd als lekker van informatie naar de pers en paranoïde schizofreen. Minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly volgt hem op.

- Anthony Scaramucci, vertrekt op 31 juli. De kersverse perschef maakt plaats om Kelly met een „schone lei” te laten beginnen. De NYT meldt dat Kelly daar bij Trump op heeft aangedrongen.