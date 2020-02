Witte Huis: altijd al gezegd dat Trump onschuldig is

Het Amerikaanse Witte Huis heeft de vrijspraak van president Donald Trump verwelkomd. „Zoals we al heel de tijd hebben gezegd, is hij niet schuldig”, reageerde woordvoerster Stephanie Grisham na de stemming in de Senaat, waarbij een meerderheid tegen de twee aanklachten tegen de president stemde.

In een verklaring veroordeelt Grisham opnieuw het afzettingsproces. „Vandaag eindigde de valse afzettingspoging van de Democraten in het volledige gelijk en vrijspraak van president Donald J. Trump”, schrijft ze. Volgens haar was het proces, dat ze een „heksenjacht” noemt, „gebaseerd op een serie leugens”.

Trump zelf heeft aangekondigd donderdag om 18.00 uur Nederlandse tijd een verklaring te geven.