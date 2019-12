Witte Huis: afzettingsstemming is ‘poppenkast’

Een grote poppenkast, zo bestempelde het Witte Huis de stemming in de commissie van Justitie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De commissie stemde er donderdag voor om twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump aan het voltallige Huis van Afgevaardigden voor te leggen.

„De wanhopige poppenkast van de commissie van Justitie die ze afzettingsprocedure noemen, heeft een schaamteloos einde bereikt”, reageerde Witte Huis-woordvoerder Stephanie Grisham. „De president kijkt vol vertrouwen naar de Senaat. Hij rekent daar op een eerlijk proces, dat hem in het Huis op schandelijke wijze is onthouden.” Trump herhaalde in Amerikaanse media wat hij van het onderzoek vindt: „Een heksenjacht, een schande en een hoax.” Hij verwacht er politiek voordeel uit te halen, omdat volgens hem de peilingen uitwijzen dat zijn populariteit juist toeneemt.

Afgevaardigde Doug Collins van de Republikeinen noemde de stemming in het Huis „misbruik van macht door de Democraten. En het bewijs daarvan zal de komende dagen worden geleverd.” Matt Gaetz, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, vindt de afzettingsprocedure „een drug voor de Democraten, het is een obsessie geworden.”

Democraat Jerry Nadler, voorzitter van de commissie van Justitie, sprak van een „droevige dag, maar het Huis zal nu snel handelen.”

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten wordt gedomineerd door de Democraten, terwijl de Republikeinen een meerderheid hebben in de Senaat. Het is voor de vierde keer in de historie van de Verenigde Staten dat het Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure van de president overweegt. Dat gebeurde voor het laatst met Bill Clinton in 1998, die uiteindelijk door de senaat werd vrijgesproken.