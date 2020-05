Witte Huis afgesloten tijdens protesten in Washington

Het Witte Huis in Washington is vrijdagavond laat enige tijd hermetisch afgesloten toen de protesten over de dood van George Floyd ook de Amerikaanse hoofdstad bereikten. De lockdown volgde toen demonstranten zich verzamelden op Pennsylvania Avenue, bevestigde woordvoerder Judd Deer van het Witte Huis tegen Amerikaanse media. Later werd de afsluiting weer opgeheven.

Floyd, een zwarte man, stierf deze week in Minneapolis nadat een witte politieman hem onder zijn knie op de grond had gedrukt. Zijn dood heeft geleid tot demonstraties tegen politiegeweld en raciale discriminatie in meerdere steden in de Verenigde Staten.

De ontslagen politieman Derek Chauvin werd vrijdag gearresteerd en beschuldigd van moord.

Buiten het Witte Huis werd vrijdag zeker één persoon in hechtenis nemen. Op videobeelden was een grote groep demonstranten te zien, met brandende vlaggen die barricades omver wierpen. De demonstranten verspreiden zich later van het Witte Huis naar een ander deel van de stad.