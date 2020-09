Wit-Russische protestleidster: ik werd met de dood bedreigd

De Wit-Russische protestleidster Maria Kolesnikova zegt dat ze met de dood is bedreigd door de autoriteiten en dat ze een zak over haar hoofd kreeg toen ze probeerden haar het land uit te krijgen. Haar advocaat heeft dat naar buiten gebracht via een lokaal internetportaal.

Kolesnikova werd maandag in Minsk van straat geplukt en in een busje geduwd. Haar vader meldde woensdag dat ze in Minsk werd vastgehouden. De autoriteiten zouden eerder tevergeefs hebben geprobeerd haar het land uit te zetten richting Oekraïne.

Volgens de advocaat heeft Kolesnikova een verklaring laten opstellen en is ze van plan de Wit-Russische autoriteiten en de geheime dienst aan te klagen.

Kolesnikova is lid van het presidium van de oppositionele Coördinatieraad en gaf leiding aan de demonstraties tegen de president, Aleksandr Loekasjenko. Die demonstraties begonnen na de verkiezingen van 9 augustus.