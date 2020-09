„Wit-Russische protestleider Maria Kolesnikova weggevoerd”

Onbekenden hebben de Wit-Russische protestleider Maria Kolesnikova maandag in het centrum van Minsk opgepakt en haar weggevoerd in een minibus. Een ooggetuige zei dat tegen de Wit-Russische nieuwssite Tut.By.

Bondgenoten van Kolesnikova zeiden dat ze het bericht aan het controleren waren. De politie in Minsk zegt ook berichten te onderzoeken dat ze zou zijn ontvoerd, meldde het persbureau RIA. Ze hebben haar in elk geval niet aangehouden, aldus de politie.

Het incident zou zijn gebeurd vlakbij het Nationaal Kunstmuseum. Woordvoerder van de oppositionele Coördinatieraad, Anton Rodnenkov, vertelde Tut.By dat Kolesnikova alleen in het stadscentrum was voor zaken. Ze zou haar telefoon niet meer beantwoorden sinds het incident. Later was ook Rodnenkov niet meer bereikbaar.

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zondag weer tienduizenden demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen het autoritaire regime van president Aleksandr Loekasjenko. Volgens de autoriteiten zijn daarbij 633 mensen opgepakt.

Achtergrond van de protesten zijn de presidentsverkiezingen van meer dan vier weken geleden. Loekasjenko had zichzelf toen tot winnaar uitgeroepen met 80,1 procent van de stemmen. De oppositie beschouwt Svetlana Tichanovskaja echter als de echte winnaar.

De 38-jarige Kolesnikova is een van de belangrijkste oppositieleden die zich verzetten tegen het omstreden staatshoofd Loekasjenko. Sommige collega’s van de Coördinatieraad waren eerder al gearresteerd of gedwongen te vertrekken. De Coördinatieraad beoogt een vreedzame machtsoverdracht in het voormalige Sovjetland.

Kolesnikova liet zich herhaaldelijk zien bij de protesten en werd toegejuicht door de demonstranten. Ook zondag liep ze mee met de grote demonstratie in Minsk.

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja vluchtte na de verkiezingen naar EU-land Litouwen, waar ze momenteel in ballingschap verblijft. Tichanovskaja zei dat de mogelijke ontvoering van Kolesnikova een poging lijkt van de autoriteiten om de Coördinatieraad te laten ontsporen en zijn leden te intimideren.