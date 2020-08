Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja in Litouwen

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is in Litouwen. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken van dit land dinsdag. „Ze is aangekomen in Litouwen en is veilig”, zei minister Linas Linkevicius tegen persbureau AFP. De minister gaf geen verdere details.

EU- en NAVO-lid Litouwen, dat ook ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, heeft in het verleden al vaker onderdak geboden aan Wit-Russische en Russische oppositieleden. De verblijfplaats van Tichanovskaja, een politieke nieuweling die de overwinning claimde in de verkiezingen van zondag tegen president Alexander Loekasjenko, was maandag onduidelijk.

In de voormalige Sovjetrepubliek Wit-Rusland kwam het maandagavond opnieuw tot botsingen tussen politie en demonstranten. Eén man kwam om het leven tijdens de protesten. De duizenden demonstranten schreeuwden dat Loekasjenko de verkiezingen had gestolen van Tichanovskaja om zo een zesde ambtstermijn veilig te stellen.

De politie gebruikte rubberen kogels, verdovingsgranaten en traangas, maar de demonstranten vochten terug met stenen en vuurwerk en bouwden geïmproviseerde barricades, zeiden AFP-verslaggevers, demonstranten en getuigen.