Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja gezocht in Rusland

De belangrijkste Wit-Russische oppositieleider, Svetlana Tichanovskaja, staat in Rusland op een lijst met gezochte personen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de politica wordt verdacht van een strafbaar feit, zonder in detail te treden over wat ze precies zou hebben misdaan.

Russische media berichten op basis van anonieme bronnen dat het eigenlijk de autoriteiten in buurland Wit-Rusland zijn die Tichanovskaja in het vizier hebben. Ze zou publiekelijk uitspraken hebben gedaan die de staatsveiligheid in gevaar brengen. De Wit-Russische autoriteiten hebben echter niet bevestigd dat ze de oppositieleider willen vervolgen. Ze hebben eerder wel bondgenoten van de politica opgepakt.

Tichanovskaja is volgens haar aanhangers de rechtmatige leider van Wit-Rusland. Ze verloor bij de presidentsverkiezingen in augustus van zittend president Aleksandr Loekasjenko, maar die heeft volgens de oppositie gefraudeerd. Boze burgers gaan al weken massaal de straat op om zijn vertrek te eisen. Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is, lijkt echter van geen wijken te willen weten.

De oppositieleider verliet Wit-Rusland na de verkiezingen. Ze ging toen naar Litouwen en zocht deze week steun bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tichanovskaja benadrukte toen ook dat de protesten in haar land niet zijn gericht tegen Rusland. De omstreden overwinning van Loekasjenko wordt niet erkend door de Europese Unie, die sancties heeft afgekondigd tegen topfiguren uit zijn regime.