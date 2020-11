Wit-Russische oppositie houdt ‘mars tegen de terreur’

Tienduizenden mensen zijn zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk de straat opgegaan om te betogen tegen de omstreden leider Aleksandr Loekasjenko. De oppositiebeweging had de demonstratie de ‘mars van de terreur’ genoemd omdat ordetroepen steeds vaker geweld zouden gebruiken tegen betogers.

Ook buiten de hoofdstad werd betoogd. Mensenrechtenorganisatie Viasna meldde dat zeker zeventig mensen zijn opgepakt, vooral in Minsk. Onder de arrestanten zouden ook journalisten zijn. Volgens getuigen vuurden ordetroepen al kort na het begin van de protestactie in Minsk waarschuwingsschoten af. Ook waren meerdere metrostations gesloten om te voorkomen dat mensen zich makkelijk bij de betogers konden voegen.

Loekasjenko had de demonstranten eerder nog gewaarschuwd. „Het is genoeg nu. We zullen ons niet terugtrekken.”

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn heerschappij begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang.