Wit-Russische dictator doet aanbod: eventueel weg na referendum

Om het groeiende protest tegen zijn alleenheerschappij te beteugelen, zegt de Wit-Russische dictator Loekasjenko bereid te zijn tot nieuwe verkiezingen en de macht over te dragen. Maar dan moet er eerst een referendum komen over een nieuwe grondwet. Tot nu toe wilde Loekasjenko niets van nieuwe verkiezingen en opstappen weten.

De Wit-Russische president deed het aanbod tegen een groep arbeiders die staakten tegen zijn bewind. Kort daarvoor was hij tijdens een toespraak in een fabriek uitgejouwd, een ongekende gebeurtenis in het land dat geldt als de laatste dictatuur van Europa.

Aan de poten van Loekasjenko wordt gezaagd sinds hij ruim een week geleden de presidentsverkiezingen won. Volgens zijn tegenstanders, maar ook volgens westerse landen is er geknoeid met de uitslag. Het komt sindsdien tot massale protesten, waarbij aanvankelijk duizenden personen werden gearresteerd.