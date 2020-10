Wit-Russen gaan staken nu Loekasjenko niet is vertrokken

In Wit-Rusland begint na de elfde zondag van massale protesten tegen de omstreden leider Aleksandr Loekasjenko maandag een nationale staking. „Het regime heeft Wit-Russen opnieuw laten zien dat geweld het enige is waar het toe in staat is”, zei oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in een verklaring. „Dat is waarom er morgen, 26 oktober, een nationale staking zal beginnen.”

Tichanovskaja had Loekasjenko in een „ultimatum van het volk” eerder opgeroepen zondagavond af te treden met een verlammende staking in het vooruitzicht als hij zou aanblijven. Ze zei vrijdag tijdens een bezoek aan Kopenhagen niet te weten hoeveel landgenoten het werk zullen neerleggen. „Ik weet dat veel mensen bang zijn om hun baan te verliezen.”

In de hoofdstad Minsk en ook in andere steden werd weer massaal gedemonstreerd. Minstens 100.000 mensen waren op de been en opnieuw gebruikte de oproerpolitie geweld. Er werden onder meer schokgranaten ingezet tegen demonstranten. Mensenrechtencentrum Viasna maakte melding van bijna tweehonderd aanhoudingen in verscheidene steden.

De 38-jarige Tichanovskaja ontvluchtte haar land nadat ze de overwinning had geclaimd bij de presidentsverkiezingen van augustus. Loekasjenko (66) bleef echter zitten en kreeg een zesde termijn. Tichanovskaja heeft steun van Europese leiders . Haar oproepen tot nieuwe verkiezingen waren tot nu toe aan dovemansoren gericht.