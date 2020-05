Wit-Rusland vraagt internationale gasten bij militaire parade

Ondanks de coronapandemie wil staatshoofd Alexander Loekasjenko internationale gasten uitnodigen om in Wit-Rusland de grote militaire parade bij te wonen. „Het zou goed zijn om elkaar in Minsk te ontmoeten”, zei de president van de ex-Sovjetrepubliek dinsdag.

Zijn land was een van de eerste landen die in de Tweede Wereldoorlog werd aangevallen en ook verwoest. „We zijn een levend monument voor deze oorlog”, aldus Loekasjenko. In ieder geval zouden de staatshoofden van de landen van de voormalige Sovjet-Unie de overwinning op nazi-Duitsland op 9 mei in Minsk moeten vieren, zei hij. Eerder had de president, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, benadrukt dat de parade nooit mag worden geannuleerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek op de plannen voor de parade. „We zijn zeer bezorgd over de mogelijke negatieve effecten van een dergelijke massagebeurtenis. Waarschijnlijk zullen hier vooral ouderen meedoen”, aldus de WHO-vertegenwoordiger in Minsk. Ouderen vormen een risicogroep en het evenement kan voor hen gevaarlijk zijn.

Loekasjenko heeft de pandemie herhaaldelijk gebagatelliseerd als een „psychose”, hoewel de infecties ook in het Oost-Europese land enorm toenemen. Volgens officiële informatie hebben al ongeveer 18.350 mensen het virus opgelopen.

In Moskou werd de grootschalige parade met duizenden deelnemers en staatsgasten op de 75e verjaardag van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland voor onbepaalde tijd uitgesteld.