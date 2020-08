Wit-Rusland stuurt tientallen opgepakte Russen terug

Wit-Rusland heeft 32 Russen teruggestuurd die waren opgepakt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Het ging volgens de autoriteiten in het Oost-Europese land om huurlingen die het land moesten destabiliseren.

De arrestatie van de groep had de relatie tussen de buurlanden onder druk gezet. Rusland hield vol dat de mannen onderweg waren naar een derde land. Ze werkten naar verluidt voor Wagner, een soort private paramilitaire organisatie die op meerdere plaatsen in de wereld actief is.

De Russische autoriteiten maakten vrijdag bekend dat „32 Russische burgers die eerder zijn vastgezet in Wit-Rusland de grens hebben overgestoken. Ze zijn nu weer in Rusland.” Een andere man, die ook de Wit-Russische nationaliteit heeft, zou zijn achtergebleven.