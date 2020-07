Wit-Rusland stuurt na 12 jaar weer ambassadeur naar VS

Wit-Rusland krijgt na twaalf jaar weer een ambassadeur in de Verenigde Staten. President Aleksandr Loekasjenko heeft voormalig staatssecretaris Oleg Kravtsjenko benoemd op die post, berichten plaatselijke media.

Wit-Rusland, dat soms de laatste dictatuur in Europa wordt genoemd, en de Verenigde Staten besloten vorig jaar de betrekkingen aan te halen. De Amerikaanse president Donald Trump schoof later Julie Fisher naar voren om ambassadeur te worden in Minsk. Die post stond leeg sinds 2008, toen de Wit-Russische autoriteiten tientallen Amerikaanse diplomaten uitwezen.

De relatie tussen de landen verslechterde destijds omdat Washington strafmaatregelen had genomen vanwege mensenrechtenschendingen en misstanden rond de presidentsverkiezingen van 2006. Die waren met overmacht gewonnen door Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is en zich ook kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen van volgende maand.

In Wit-Rusland groeit de onrust in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van augustus. De oppositie tegen Loekasjenko heeft dit jaar een nieuwe impuls gekregen door onvrede over de economie en zijn aanpak van de uitbraak van het coronavirus. De kiescommissie heeft echter meerdere prominente tegenkandidaten uitgesloten van deelname.