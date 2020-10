Wit-Rusland plaatst oppositielid onder huisarrest

Een lid van de Coördinatieraad van de oppositie in Wit-Rusland, Lilia Vlasova, is van een gevangenis van de inlichtingendienst overgebracht naar haar woning. Ze is daar onder huisarrest geplaatst, berichtte het Wit-Russische medium Tut.by.

Vlasova werd in augustus opgepakt nadat daar massale protesten waren uitgebroken naar aanleiding van de verkiezingen van 9 augustus. President Loekasjenko zegt die weer met een grote meerderheid te hebben gewonnen. De oppositie stelt dat Loekasjenko die het land al sinds 1994 met harde hand regeert, verkiezingsfraude heeft gepleegd. Sinds 9 augustus zijn er protesten in het land en talrijke mensen zijn opgepakt.