Wit-Rusland meldt aanhouding 33 Russische huurlingen

Wit-Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 33 Russen aangehouden die werken voor een particuliere buitenlandse militaire groepering. De politie arresteerde 32 mensen in de hoofdstad Minsk. Een 33e persoon werd opgepakt in het zuiden van het land, meldde persbureau Belta woensdag.

Het staatspersbureau zegt dat ze deel uitmaken van PMC Wagner, een Russische paramilitaire organisatie. „Er werd informatie ontvangen over de aankomst van meer dan 200 militanten in Wit-Rusland om de situatie tijdens de verkiezingscampagne te destabiliseren”, schreef Belta. Particuliere militaire bedrijven zijn illegaal in Wit-Rusland, dat op 9 augustus presidentsverkiezingen houdt.

PMC Wagner, ook bekend als de Wagner Group, wordt omschreven als een privémilitie (of een privé-agentschap voor militaire contracten) die diensten heeft geleverd aan strijdende partijen in verschillende conflicten, waaronder aan de Syrische regering tijdens de Syrische burgeroorlog.

President Alexandr Loekasjenko, een 65-jarige voormalige baas van een Sovjet-collectief landbouwbedrijf, staat voor de grootste uitdaging voor zijn regering van het Oost-Europese land. De woede over zijn aanpak van de coronapandemie, de economie en de mensenrechten nemen toe in het met ijzeren vuist geregeerde land.

Loekasjenko heeft demonstranten van de oppositie ervan beschuldigd hem te willen omverwerpen.