Wit-Rusland: meer protesten tegen Loekasjenko gepland

Tegenstanders van de regering in Wit-Rusland willen ook in de komende dagen actievoeren voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor een onmiddellijk aftreden van het staatshoofd Alexander Loekasjenko.

„We zullen niet rusten totdat de huidige machthebbers zijn afgetreden en Wit-Rusland een vrij land wordt”, zei activiste Maria Kolesnikova van de oppositiepartij zondag voor demonstranten in Minsk. „26 jaar nachtmerrie moet eindigen.” Eerder was staatshoofd Loekasjenko voor aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein verschenen en had hij benadrukt dat hij de macht nooit zou opgeven.

Kolesnikova kondigde aan dat maandag strafrechtelijke aanklachten zouden worden ingediend vanwege de twee doden tijdens de protesten en voor het massale geweld van de veiligheidstroepen tegen demonstranten en gevangenen. Ook tijdens de protesten op zondag droegen mensen spandoeken met afbeeldingen van gewonden met kneuzingen, brandwonden en snijwonden.

Volgens Kolesnikova zitten er nog steeds ongeveer 4000 mensen in de gevangenis na de bloedige protesten begin vorige week. Meer dan 2000 mensen werden vrijgelaten. Volgens berichten in de media in Wit-Rusland is de verblijfplaats van ongeveer 80 mensen na de protesten onduidelijk.