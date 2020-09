Wit-Rusland maakt zich op voor nieuwe massaprotesten

Na de arrestatie van oppositie-activiste Maria Kolesnikova heeft de democratiebeweging in Wit-Rusland voor zondag opgeroepen tot nieuwe landelijke massaprotesten tegen president Aleksandr Loekasjenko. In de hoofdstad Minsk vindt dan een „Mars van de Helden” plaats, die ook aan Kolesnikova is gewijd.

De 38-jarige had haar paspoort verscheurd na haar brute ontvoering deze week en voorkwam zo uitzetting naar buurland Oekraïne. Ze zit nu in hechtenis op beschuldiging van een poging tot een machtsgreep.

Kolesnikova beschuldigt de geheime dienst KGB en de politie van gewelddadig gedrag. Ze heeft ook een aanklacht ingediend wegens doodsbedreiging en ontvoering.

De initiatiefnemers van de protestoproep benadrukten dat er veel helden in de democratiebeweging zijn die met de mars geëerd zouden worden. Het verzet tegen Loekasjenko, die wordt omschreven als de laatste dictator van Europa, is sinds de presidentsverkiezingen meer dan een maand geleden ongebroken gebleven.

Ondanks het verbod op demonstraties, honderden arrestaties en grootschalig geweld door gemaskerde mannen in uniform, gaan mensen elke dag de straat op voor acties. De demonstraties op zondag waren verreweg de grootste in de geschiedenis van het land. Alleen al in de hoofdstad Mink kwamen honderdduizenden bijeen.

De democratiebeweging beschouwt Svetlana Tichanovskaja, die vrijdag 38 jaar werd, als de rechtmatige winnaar van de verkiezingen van 9 augustus. De burgerrechtenactivist is onder druk van de autoriteiten naar buurland Litouwen gevlucht. In een nieuwe videoclip riep ze haar landgenoten op om de strijd voor vrijheid niet op te geven.