Wit-Rusland houdt militaire parade bij herdenking einde WOII

Wit-Rusland heeft als enige land ter wereld een grote militaire parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa 75 jaar geleden te herdenken. President Alexander Loekasjenko noemde de viering „een heilige dag” voor zijn land en wilde de parade daarom niet afzeggen vanwege het coronavirus.

„Wij kunnen niet anders dan deze dag vieren. Dat zijn wij verschuldigd aan de slachtoffers die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn gestorven, zodat wij kunnen leven”, aldus Loekasjenko. „Deze parade is geen machtsvertoon. We gedenken hiermee onze heroïsche geschiedenis.” Wit-Rusland had zwaar te lijden onder het nazi-regime tijdens de oorlog.

De parade werd gehouden in de hoofdstad Minsk. Militairen marcheerden zij aan zij zonder maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de optocht was modern wapentuig te zien, maar ook pantservoertuigen die door het Rode Leger van de Sovjet-Unie werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Duizenden mensen waren op de viering in Minsk afgekomen. Veel mensen stonden langs de kant van de weg. Op een tribune zaten oorlogsveteranen.

In Wit-Rusland is geen sprake van een lockdown, mensen hoeven ook geen afstand van elkaar te houden. Loekasjenko heeft het virus regelmatig afgedaan als een „psychose”.