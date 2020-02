Wit-Rusland dreigt Russische olie voor Europa af te tappen

Wit-Rusland dreigt Russische olie uit pijpleidingen naar Europa af te tappen als Moskou de olieleveringen aan Minsk niet volledig hervat. President Alexander Loekasjenko zei dat zijn land de olie uit de doorvoerleidingen haalt, als Rusland niet de noodzakelijke hoeveelheid levert.

De twee landen waren trouwe bondgenoten, maar hebben nu ruzie. Loekasjenko beschuldigt zijn Russische ambtgenoot Poetin ervan de olieprijzen en de olieleveringen te gebruiken om Wit-Rusland over te nemen. De twee landen leken graag te willen integreren, maar volgens Loekansjenko is Poetin „niet op integratie maar op inlijving uit”.

Er gaat minder Russische olie meer naar het buurland sinds 1 januari, omdat Minsk niet akkoord is gegaan met de voorwaarden voor de levering over 2020. Een pijpleiding gaat door Wit-Rusland naar Polen en Duitsland. Daar gaat een miljoen vaten olie per dag doorheen. Loekasjenko klaagt dat raffinaderijen in zijn land in januari maar een kwart van de beoogde hoeveelheid olie hebben ontvangen. Hij praat nu met Polen over de levering van Amerikaanse en Saudische olie via Gdansk.