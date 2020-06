Wit-Rusland beschuldigt Rusland en Westen van complot

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko beschuldigt het Westen en Rusland van pogingen zijn macht te ondermijnen. Volgens de 65-jarige dictator hebben de autoriteiten een complot ontmaskerd dat Wit-Rusland moest „destabiliseren”. „Niet alleen de marionetten hier, maar ook poppenspelers buiten Wit-Rusland zijn ontmaskerd”, aldus Loekasjenko.

Het Wit-Russische regime heeft onlangs de onderdrukking van de oppositie opgevoerd in aanloop naar de verkiezingen in augustus. Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is, wil dan voor een zesde termijn worden gekozen.

Meerdere critici van Loekasjenko, onder wie de voormalige bankier Viktor Babariko die geldt als de belangrijkste rivaal van de president, zijn vastgezet. „Zowel vanuit het Westen als het Oosten” zijn landen erop gebrand om het Wit-Russische regime ten val te brengen, zei Loekasjenko vrijdag in een nauwelijks verhullende verwijzing naar onder meer Rusland.

Wit-Russische autoriteiten arresteerden de 56-jarige Babariko op verdenking van financiële delicten. Babariko was in het verleden de topman van Belgazprombank, dat onder de Russische energiegigant Gazprom valt. Babariko’s 30-jarige zoon werd ook opgepakt, op verdenking van belastingontduiking.

De oppositieleider wordt ervan beschuldigd voor Rusland te werken. De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag echter dat hij geen voorkeur heeft voor een van de Wit-Russische presidentskandidaten. De Belgazprom-zaak is wat de Russen betreft, „een binnenlandse aangelegenheid”.

Behalve Babariko werden ook prominent oppositielid Mikola Statkevitsj en de vlogger Sergei Tichanovski opgepakt. De ongebruikelijk felle oppositie die afgelopen tijd werd gevoerd, staat in scherp contrast met de voorgaande verkiezingen in de voormalige Sovjetrepubliek. De verkiezingen in Wit-Rusland, dat ook wel ’Europa’s laatste dictatuur’ wordt genoemd, worden door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa sinds 1995 niet meer als vrij en eerlijk beschouwd.

De Europese Unie riep Loekasjenko op om de Babariko’s vrij te laten. „Wit-Rusland moet fundamentele vrijheden en mensenrechten respecteren”, aldus de buitenlandse dienst van de EU, die aandringt op eerlijke verkiezingen.