Wit-Rusland begint met legeroefeningen aan de grens

Het leger van Wit-Rusland is begonnen met oefeningen aan de westelijke grens. Dat meldt buurland Litouwen, dat de situatie nauwgezet zegt te volgen met andere NAVO-lidstaten. Minister van Defensie Raimundas Karoblis verwijt het regime van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko aan te sturen op verdere escalatie.

Wit-Rusland heeft aangekondigd van maandag tot en met donderdag legeroefeningen te houden in de regio Grodno. Loekasjenko beschuldigde de NAVO van een troepenopbouw in buurlanden, maar volgens het bondgenootschap is daar geen sprake van. Minister Karoblis zegt dat de Wit-Russische regering het beeld probeert te creëren dat er gevaar dreigt vanuit het buitenland.

Het is al ruim een week erg onrustig in Wit-Rusland, waar burgers massaal demonstreren tegen de omstreden herverkiezing van Loekasjenko. De langzittende leider kreeg eerder deze maand ruim 80 procent van de stemmen bij de presidentsverkiezingen. Tegenstanders denken dat op grote schaal is gefraudeerd om hem aan een nieuwe ambtstermijn te helpen.