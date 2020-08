Wit-Rusland arresteert een aantal Amerikaanse burgers

Enkele dagen voor de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, zijn in het Oost-Europese land een aantal Amerikaanse burgers gearresteerd. Het gaat om personen met Amerikaanse paspoorten die getrouwd zijn met Amerikaanse vrouwen, citeert het Wit-Russische persbureau Belta president Loekasjenko.

Het staatshoofd, dat het land al tientallen jaren als dictator bestuurt, gaf geen verdere informatie. Ook van de Amerikaanse ambassade kwam geen commentaar. Vorige week waren in Wit-Rusland ruim dertig Russen aangehouden. Het zouden huurlingen zijn die in aanloop naar de verkiezingen onrust hadden willen stoken, zei het regime in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Alleenheerser Loekasjenko vreest buitenlandse inmenging bij de verkiezingen, die hij opnieuw hoopt te winnen. In het westen geldt de stembusgang als poppenkast, omdat die niet volgens democratische regels verloopt. De oppositie roert zich deze keer opvallend luid met grote demonstraties.