Wisselstoring oorzaak treinongeluk VS

Het treinongeluk dat zondag in South Carolina aan twee passagiers het leven kostte en 116 anderen verwondde is veroorzaakt door een geblokkeerde wissel. De intercity van Amtrak kwam daardoor op het verkeerde spoor terecht en knalde vervolgens in de buurt van Columbia op een stilstaande en onbemande goederentrein.

Hoe het kan dat de wissel niet goed stond, wordt volgens de lokale media nog onderzocht. Het voorval wakkerde de discussie aan over de aanleg van beveiligingssystemen die dit soort crashes kunnen voorkomen. De Amerikaanse spoorwegen hebben een slechte naam als het gaat om investeringen ter verbetering van de veiligheid van reizigers. Voor Amtrak was dit al het derde ongeluk in nog geen twee maanden.