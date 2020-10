Wisconsin opent veldhospitaal vanwege groei coronagevallen

De Amerikaanse staat Wisconsin opent komende week een veldhospitaal vanwege de explosieve stijging van het aantal coronapatiënten. Gouverneur Tony Evers zei dat de ziekenhuizen in zijn staat overbelast dreigen te raken. „We hoopten dat deze dag niet zou komen”, erkende hij in een verklaring.

In de ruim 5 miljoen inwoners tellende staat lagen dinsdag 853 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat waren er 71 meer dan een dag eerder, aldus de gouverneur. Hij stelde dat de ziekenhuisopnames in een maand tijd bijna zijn verdrievoudigd. Het veldhospitaal in West Allis moet ziekenhuizen gaan ontlasten door patiënten over te nemen die minder zorg nodig hebben. Er komen in eerste instantie 530 bedden te staan.

Ziekenhuizen in de staat krijgen door de coronacrisis te maken met ernstige personeelstekorten. Dat komt vooral doordat medewerkers zelf besmet raken of uit voorzorg in isolatie moeten. De VS hebben wereldwijd het grootste aantal doden en besmettingen door het coronavirus gemeld. Het gaat om ruim 7,5 miljoen besmettingen en ruim 210.000 doden.