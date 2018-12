Winterweer zorgt al voor lawinegevaar

De naderende winter heeft in een groot deel van de Alpen al voor en dikke slaag sneeuw en lawinegevaar gezorgd. Oostenrijkse en Zwitserse media spreken maandag van zeer groot lawinegevaar vanaf 1800 meter hoogte waar 50 tot 80 centimeter sneeuw ligt. Hoger ligt nog veel meer. De harde wind vergroot het lawinegevaar en alle bergpassen in Zwitserland zijn maandag dicht, meldde de Neue Zürcher Zeitung.

Zondag moesten twee Spanjaarden in de bergen ten zuidwesten van Luzern worden gered. De twee waren door een lawine in de sneeuw vast komen te zitten. Ze zijn door bijna twintig mensen die bij de moeilijke reddingsactie betrokken waren, onderkoeld in de sneeuw gevonden en naar een ziekenhuis overgebracht. De plaatselijke politie meent dat de twee wandelaars zelf de lawine hebben veroorzaakt.

Ook in Oostenrijkse media wordt gewaarschuwd voor lawinegevaar, code 4 is van kracht, de op een na hoogste alarmfase. De verse sneeuw met harde wind zorgen boven de 1800 meter voor veel risico’s.