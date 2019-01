Winterweer neemt extreme vormen aan in Alpen

De dreiging van het winterweer in het Alpengebied wordt steeds groter. In Duitsland en Oostenrijk zijn hele dorpen door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. Volgens de Duitse nieuwssite Focus Online zitten er in de plaats Berchtesgaden honderden mensen vast door de sneeuw en is de noodtoestand uitgeroepen.

Daarnaast is er volgens de Duitse politie donderdag een 54-jarige vrouw gestorven in een file bij Dornstadt. Medewerkers van het Duitse Rode Kruis (DRK) deelden dekens uit op de A8 tegen de kou. Toen zij deze weer wilden ophalen, stuitten zij op de roerloze vrouw. Waaraan zij precies is overleden is niet duidelijk.

Inmiddels is ook het lawinerisico in de regio Salzburg opgeschaald naar 5. Dit is het hoogste niveau en komt zelden voor. De autoriteiten waarschuwen voor extreem lawinegevaar. Woensdag overleed een 16-jarige Australische skiƫr in Sankt Anton am Arlberg. Hij werd voor de ogen van zijn ouders meegesleurd door een lawine.

In grote delen van de Alpen geldt code rood. Volgens de weersvoorspellingen houdt het extreme winterweer aan.