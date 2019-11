Winterse taferelen: de eerste sneeuw in India

In Jammu en Kasjmir, de noordelijkste provincie van India, viel gisteren de eerste sneeuw van het jaar. Dat levert niet alleen mooie plaatjes op: meteorologen verwachten dat het ook de luchtvervuiling in grote delen van India kan verminderen.

Vooral hoofdstad New Delhi had de afgelopen weken last van extreem dichte smog. Scholen gingen dicht en vliegtuigen moesten ergens anders landen. De sneeuw en bijbehorende kou kunnen ervoor zorgen dat veel van de schadelijke stofdeeltjes uit de lucht worden gefilterd.

Klik op de foto om beelden van de sneeuwval te bekijken.