Winter in Israël betekent al snel ongemak

De website van de Israëlische meteorologische dienst is er een die ik bijzonder vaak raadpleeg. Maar helaas is de buienradar op die website in december gecrasht.

De radar toonde hoe regengebieden over het land trekken en in welke richting de buien zich bewegen. Voor Jeruzalemmers is het van belang hoe de toestand in Gaza en Ashkelon is, want de wind komt meestal uit het zuidwesten.

Zekerheid was er natuurlijk nooit, want buien kunnen boven land hun kracht verliezen en nieuwe buien kunnen zich ontwikkelen omdat de lucht stijgt in het berggebied in Midden-Israël. Maar goed, de radar gaf in elk geval een indruk.

De radar functioneerde al meer dan twintig jaar. Een nieuwe kopen is ook niet zomaar gebeurd. De dienst heeft nu een tijdelijke radar, gebaseerd op gegevens die het van de luchtmacht en de waterdienst krijgt en van weerstations op de grond.

Naar het weerbericht luisteren is van groot belang voor gemeentes, automobilisten, hikers en het leger. Soms is er sprake van vals alarm.

Vorige week bestond er bijvoorbeeld kans op sneeuw in Israëls hooggelegen gebieden. Sneeuwploegen stonden klaar in Jeruzalem om de wegen open te houden. De scholen gingen zelfs al om drie uur dicht.

Op het eerste gezicht lijkt dat allemaal overdreven paniek. Maar de ervaring heeft geleerd dat sneeuwbuien zo hevig kunnen zijn, dat automobilisten vast kunnen komen te zitten voordat ze hun huis hebben bereikt.

Record

Het elektriciteitsbedrijf zei dat de vraag naar stroom naar recordhoogten steeg. Dat is ongetwijfeld te danken aan de elektrische kachels die burgers thuis hebben. De centrale verwarming doet het namelijk niet altijd. Bij ons bijvoorbeeld gaat deze pas om een uur of vijf aan. De huizen zijn niet echt gebouwd op de koude wintermaanden.

De meeste problemen ontstaan door rivierbeddingen die in de zomer nagenoeg droog zijn en in de winter in kolkende watermassa’s kunnen veranderen. De politie raadt automobilisten aan nooit door weggedeelten te rijden die overstroomd zijn. Elke winter kunnen Israëliërs ’s avonds wel een keer op televisie zien hoe automobilisten wanhopig op het dak van hun door water omgeven vierwieler op redding zitten te wachten. In april vorig jaar kwamen er tien jongeren om toen zij meegesleurd werden door het water tijdens een wandeltocht bij de Dode Zee.

Ook deze maand ging het weer mis. Het slachtoffer betrof een soldaat. ‘s Avonds om tien uur vertrok hij voor een veldnavigatieoefening in de natuur. Toen hij samen met een andere soldaat liep, staken onweersbuien op met zware regens en harde wind. Ze besloten de Chilazonbeek over te steken, maar hij gleed uit en werd meegesleurd. De andere soldaat kon hem niet meer redden, hoe hij zijn best ook deed. Het slachtoffer heeft het drama niet overleefd.

De weersverwachting is voor ons persoonlijk van groot belang. We weten dankzij de weerprofeten wanneer we de emmers en de bakjes klaar moeten zetten in de vensterbank en oude kranten op de grond moeten leggen bij de ramen. Harde regen buiten betekent namelijk enige lekkage binnen. De muren zijn na al die jaren niet helemaal waterdicht meer.