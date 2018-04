Winnie Mandela onder grote belangstelling begraven

Anti-apartheidsactiviste Winnie Madikizela-Mandela is zaterdag in Zuid-Afrika begraven, nadat het land bijna twee weken om haar heeft gerouwd. Duizenden mensen woonden de staatsbegrafenis bij.

De plechtigheid begon in het voetbalstadion van Soweto, een township in het westen van Johannesburg en destijds broedplaats van verzet. Daar werd haar kist, omhuld met de nationale vlag, getoond en hielden diverse familieleden en politici toespraken ter nagedachtenis van Mandela. In het stadion had woensdag al een herdenkingsbijeenkomst plaats.

Vooraanstaande politici uit binnen- en buitenland waren aanwezig, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die Mandela prees als ,,de moeder van onze natie" en noemde haar een ,,groot Afrikaanse vrouw". Ook oud-presidenten Thabo Mbeki en Jacob Zuma woonden de plechtigheid bij.

De kist werd onder militaire begeleiding vervoerd naar haar laatste rustplaats. Langs de kant stonden rijen mensen opgesteld om Mandela nog een laatste eer te bewijzen, voordat ze aan het eind van de middag ter grave werd gedragen op begraafplaats Fourways Memorial Park. Daar ligt ook haar achterkleindochter die in 2010 op 13-jarige leeftijd om het leven kwam door een aanrijding.

De ex-vrouw van de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, overleed vorige week maandag op 81-jarige leeftijd. De polariserende politica geldt als symbool voor de strijd tegen apartheid, wier leven ook werd gekenmerkt door criminele verwikkelingen en schandalen.