Winnie Mandela (81) overleden

De Zuid-Afrikaanse antiapartheidsactiviste Winnie Mandela is op 81-jarige leeftijd overleden. Dit meldde haar persoonlijk assistent Zodwa Zwane maandag.

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, beter bekend als Winnie Mandela, was de ex-vrouw van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. Ze was al langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen. Zwane gaf geen verdere details, maar zei dat later een verklaring zou worden vrijgegeven.



Zij ontmoette (de gescheiden) Nelson Mandela in 1956 in Johannesburg, toen hij al een bekende figuur in de politiek was. Zij trouwden in 1958 en nauwelijks twee jaar later ging Nelson voor het eerst naar de gevangenis. Ook Winnie is in de jaren zestig en zeventig diverse malen gevangengezet. In 1996 scheidde het paar en ze ging zich Winnie Madikizela-Mandela noemen. Ze werd onderminister in het eerste post-apartheidskabinet (1994), maar moest na elf maanden vertrekken na beschuldigingen van corruptie.



Winnie begon haar politieke carrière nadat haar man, ANC-leider Nelson Mandela, in 1964 tot levenslang veroordeeld was wegens een samenzwering om de regering af te zetten. In haar campagne voor een niet-racistisch, democratisch Zuid-Afrika overtrad zij constant de orders van de regering, die haar bewegingsvrijheid beperkte en haar monddood probeerde te maken.



De afgelopen jaren kampte ze met gezondheidsproblemen.