Winnaars verkiezingen Suriname willen aan de slag

De vier politieke partijen die samen een nieuwe regering willen vormen in Suriname eisen zo snel mogelijk een definitieve vaststelling van de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Ze willen aan de slag. De VHP, ABOP, NPS en PL vinden dat de traagheid waarmee het proces nu verloopt weinig respectvol is naar de kiezers. Dat staat in een vrijdag uitgegeven persbericht.

Gisteren is met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag bekendgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het wachten is nu op het Centraal Hoofdstembureau dat de uitslag moet vaststellen en het Onafhankelijk Kiesbureau dat de verkiezingen al of niet bindend verklaart. De Surinaamse wet zegt dat het nieuw gekozen parlement binnen dertig dagen voor de eerste keer bijeen moet komen.

Desi Bouterse, voorzitter van de NDP, heeft de verkiezingsuitslag nog niet geaccepteerd. Alle andere politieke partijen en ook onderdelen van de NDP hebben dat wel gedaan. „Hiermee negeert deze partij de wil van het volk dat de winnaars 33 van de 51 zetels heeft gegeven”, aldus de coalitie van vier.

VHP, ABOP, NPS en PL willen zo snel mogelijk aan het werk. Er moet veel gebeuren. Door Covid-19 en de zeer slechte staat van de economie zijn veel gezinnen en bedrijven in de problemen gekomen. „Vertraging van de vaststelling van de uitslag door politieke spelletjes van de zittende regering moet stoppen”.