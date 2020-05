Winkels in Californië mogen weer open

Sommige winkels in de Amerikaanse staat Californië, waaronder boekhandels, bloemen- en kledingwinkels, mogen aan het einde van de week hun deuren weer openen. Dat heeft gouverneur Gavin Newsom maandag (lokale tijd) bekendgemaakt.

„Miljoenen inwoners beantwoordden de oproep om thuis te blijven en dankzij hen zijn we in staat om door te gaan naar onze volgende fase van het aanpassen van onze thuisblijfregel”, zei Newsom. „Maar vergis u niet. Dit virus is niet verdwenen. Het is nog steeds gevaarlijk en vormt een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid.” De aankondiging komt na felle protesten eind vorige week in diverse steden in Californië tegen de beperkingen die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bij de winkels die open mogen, kunnen alleen producten worden afgehaald. Productie- en logistieke bedrijven mogen vrijdag ook weer aan het werk. Kantoren en restaurants worden op een later moment heropend. Binnen enkele maanden kunnen kappers, nagelsalons, sportscholen en sportcompetities zonder fans weer beginnen. Bioscopen en sportevenementen moeten waarschijnlijk wachten totdat er een vaccin beschikbaar is.

In Californië zijn bijna 55.000 mensen besmet met het longvirus, 2211 zijn aan de gevolgen daarvan overleden. In de VS is bij ruim 1,2 miljoen mensen het virus vastgesteld, bijna 70.000 Amerikanen zijn daaraan overleden.